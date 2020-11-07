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رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:27 م
هازارد
هازارد
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محمد السعيد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة ثنائي الفريق إيدين هازارد وكاسميرو بفيروس كورونا المسجد "كوفيد 19".

وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن نتيجة فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق أمس، الجمعة، جاءت سلبية، باستثناء هازارد وكاسميرو.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة فالنسيا، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة خلف ريال سوسيداد المتصدر، بينما يتواجد فالنسا في المركز الـ 13 بـ 8 نقاط.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

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