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أخبار البلد

الأنبا مارتيروس يدلي بصوته في انتخابات النواب بمدرسة العباسية الفندقية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد، بصوته في الانتخابات البرلمانية التي بدأت مرحلتها الثانية اليوم السبت في 13 محافظة على مستوى الجمهورية. 

وتوجه الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد إلى لجنته الانتخابية بمدرسة العباسية الفندقية المتقدمة بنات، حيث أدلى بصوته وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أدلى بصوته صباح اليوم في انتخابات البرلمان والتي تستمر على مدى  يومين.

وتوجه قداسة البابا تواضروس الثاني إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلي حيث أدلى بصوته.

وشهد محيط اللجنة الانتخابية تعزيزات أمنية لتنظيم عملية التصويت من خارج اللجنة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين للوقاية من فيروس كورونا. 

وفور وصول قداسة البابا تواضروس الثاني استقبله المواطنين بالترحيب باعتباره أحد الرموز الوطنية والدينية في مصر والعالم، وذلك وسط أجواء من البهجة. 

كان قداسة البابا تواضروس الثاني حرص على المشاركة في الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس الشيوخ في الحادى عشر من أغسطس الماضي، حيث يحرص دائما على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والوطنية.

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