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اقتصاد

خسرت 30% من قيمتها.. انهيار الليرة التركية يطيح بمحافظ البنك المركزي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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أ ش أ
أصدرت الرئاسة التركية​ اليوم، السبت، مرسوما يقضي بإقالة رئيس ​البنك المركزي​ "مراد أويصال"، من منصبه وتعيين "ناجي آغبال" رئيس الإدارة الاستراتيجية و​الموازنة​ بالرئاسة، خلفًا له.

وذكر موقع "تركيا الآن"، أنه بموجب المرسوم الموقع من الرئيس التركي، تم تعيين إبراهيم شنل رئيسا لإدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة خلفا لناجي آغبال، كما تم تعيين ​وزير الاقتصاد​ السابق ​نهاد زيبكجي عضوا بلجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية​.

ولم يذكر المرسوم أسباب إقالة أويصال بعد 16 شهرا على تعيينه في المنصب في يوليو 2019 عندما عينه أردوغان خلفا لمراد تشاتين كايا، إلا أن المراقبين في أنقرة قالوا إن أردوغان قد أنزل العقاب برئيس بنك تركيا المركزي بعد تدهور سعر الليرة التركية لأدنى مستوياتها في التاريخ أمام الدولار الأمريكي.

وهوى سعر صرف ​الليرة التركية​ إلى أدنى مستوى عرفته العملة، ليسجل ​الدولار​ حوالي 8.50 ليرة للدولار الواحد في إقفال تعاملات أسواق الصرف التركية أمس، الجمعة، وهو ما رآه مراقبون كارثة تحدق بالاقتصاد التركي.

وأغلقت الليرة على 8.54 أمام الدولار أمس "الجمعة" بعد أن تراجعت لمستوى قياسي بلغ 8.58، وخسرت العملة التركية قرابة 30% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي هذا العام في مؤشر على تردي الحالة الاقتصادية لتركيا نتيجة سياسات أردوغان المتهورة والمعادية، والتي فاقمت تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد من آثارها.

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