شاهد.. ريهام أيمن برفقة زوجها من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

نشرت الفنانة
ريهام ايمن صور جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام
".
تظهر ريهام ايمن
باطلالة انيقة، مرتدية فستان لبني لامع، تاركه شعرها منسدلا علي كتفيها.
و تجمع الصور
بينها و بين زوجها شريف رمزي، مع الفنانة دنيا سمير غانم و زوجها الاعلامي رامي رضوان،
من حفل زفاف هنادي مهنا و احمد خالد صالح.
كما نشرت ريهام
ايمن فيديوهين لها مع زوجها شريف رمزي مستمتعين بانغام الحفل.
و علقت ريهام علي
الصور قائلة " من زفاف هنادي و احمد ".
وكانت احدث مشاركات ريهام
ايمن الفنيه بطولة مسلسل العراف مع الزعيم عادل امام، و زوجها شريف رمزي، و الفنان
احمد فلوكس، و رشا مهدي.