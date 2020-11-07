شاهد.. ريهام أيمن برفقة زوجها من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

نشرت الفنانة ريهام ايمن صور جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ".

تظهر ريهام ايمن باطلالة انيقة، مرتدية فستان لبني لامع، تاركه شعرها منسدلا علي كتفيها.

و تجمع الصور بينها و بين زوجها شريف رمزي، مع الفنانة دنيا سمير غانم و زوجها الاعلامي رامي رضوان، من حفل زفاف هنادي مهنا و احمد خالد صالح.

كما نشرت ريهام ايمن فيديوهين لها مع زوجها شريف رمزي مستمتعين بانغام الحفل.

و علقت ريهام علي الصور قائلة " من زفاف هنادي و احمد ".

وكانت احدث مشاركات ريهام ايمن الفنيه بطولة مسلسل العراف مع الزعيم عادل امام، و زوجها شريف رمزي، و الفنان احمد فلوكس، و رشا مهدي.