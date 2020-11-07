عمليات مستقبل وطن: إقبال كثيف وطوابير على اللجان الانتخابية بكفر الشيخ.. صور

في مشهد وطني رائع أظهر معدن المصريين في الوقوف بجانب وطنهم، شهدت اللجان الانتخابية بكفر الشيخ، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، منذ بداية اليوم الاول للتصويت فى انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات احترازية مشددة، وانتشار أمني بمحيط جميع اللجان.





وتصدر المشهد كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين أقبلوا في طوابير منتظمة، للإدلاء بأصواتهم، وسط فرحة عارمة في جو يسوده الحب للوطن، رافعين شعار تحيا مصر.





وأكد المواطنون من أمام اللجان، حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم، كواجب وطني، واختيار من يمثلهم لاستكمال التنمية في مصر، كما حرصوا علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية قدر الإمكان.





من ناحية أخرى: قالت مصادر بغرفة عمليات أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، التى يشرف عليها المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، إن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا كثيفًا على التصويت بعد الظهر فى اليوم الأول للانتخابات بمراكز ومدن المحافظة، خاصة بالقرى فى مراكز كفر الشيخ والبرلس ودسوق وبيلا والحامول وسيدى سالم والرياض ومدينة برج البرلس وفوة ومطوبس وقلين.



