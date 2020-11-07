AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ندى موسى تشارك متابعيها إطلالة جذابة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:07 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

شاركت الفنانة ندي موسي صورة جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ".

 

وتظهر ندي بإطلالة مثيرة من أحدث جلسات التصوير لها، مرتدية فستانا قطعتين من القطن باللون الأزرق.

 

و بالنسبة للإطلالة الجمالية، اعتمدت ندي علي لوك طبيعي لبشرتها، مع روج خفيف، تاركة شعرها الكيرلي منسدلا علي كتفيها، و ظهرت حافية القدمين.

 

وعلقت ندي علي الصورة قائلة " ازرق ".

 

و من ابرز التعليقات علقت الفنانة سهر الصايغ قائلة لها " يا جماله يا حركاته ".

 

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل " شبر مية " الذي شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، و محمد جمعة، و من تأليف شريف بدر الدين، و إخراج طارق رفعت.

View this post on Instagram

Blue 🦋🦋

A post shared by Nada Moussa (@nadamoussaofficial) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خليك مبسوط .. ندى موسى تشارك جمهورها صورا جديدة لها

بفستان ملفت.. نجلاء بدر تستعرض أناقتها على البحر

حافية القدمين.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة رياضية

فستان منقوش.. ندى موسى تبرز قوامها الرشيق في أحدث إطلالة

شاهد .. سهر الصايغ بميك اب جريء

ترشيحاتنا

لإنقاذ ترامب من السقوط| تحرك جديد من الحزب الجمهوري بالانتخابات الامريكية

قرار جديد من الزمالك بشأن رزاق سيسيه

عروض الإعارة تنهال على أحمد ريان.. والأهلي يطالبه بتمديد تعاقده

إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

غول تمثيل.. محمد كارتر عن أحمد زاهر.. صورة

ساعات حاسمة.. بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا بأكثر من 7 آلاف صوت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على إنستجرام

أول زعيم عالمي يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية رغم عدم حسم النتائج| فيديو

بفستان مكشوف.. ريم سامي تتألق بالأسود في حفل زفاف هنادي مهنا