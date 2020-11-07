ندى موسى تشارك متابعيها إطلالة جذابة

شاركت الفنانة ندي
موسي صورة جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ".
وتظهر ندي بإطلالة
مثيرة من أحدث جلسات التصوير لها، مرتدية فستانا قطعتين من القطن باللون الأزرق.
و بالنسبة
للإطلالة الجمالية، اعتمدت ندي علي لوك طبيعي لبشرتها، مع روج خفيف، تاركة شعرها
الكيرلي منسدلا علي كتفيها، و ظهرت حافية القدمين.
وعلقت ندي علي
الصورة قائلة " ازرق ".
و من ابرز
التعليقات علقت الفنانة سهر الصايغ قائلة لها " يا جماله يا حركاته ".
يُذكر أن آخر أعمال
الفنانة ندى موسى، مسلسل " شبر مية " الذي شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد
السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي
مغاوري، و محمد جمعة، و من تأليف شريف بدر الدين، و إخراج طارق رفعت.