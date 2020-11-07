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رياضة

عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:12 م
عمومية الريشة الطائرة
عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط
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عبدالله هشام
عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامي، اجتماعها العادي، اليوم السبت، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة. 

واكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية  بحضور 8 أندية من أصل 9 لهم حق الحضور والتصويت وهم، الزهور وطلائع الجيش وهليوليدو واتحاد الشرطة وبني سويف الرياضي ومعلمين ببا الرياضي والشمس ومعلمين بني سويف.

فيما غاب عن الحضور ناد واحد وهو نادي هليوبوليس الشروق. 

واعتمدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها ميزانية العام المالي المنقضي، فضلا عن الموافقة على خطة النشاط المحلي للموسم المقبل، والحساب الختامي للاتحاد.
عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط
عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط
عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط

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