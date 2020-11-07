محافظ القليوبية: إقبال من المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على انتظام العملية الانتخابية لمجلس النواب فى يومها الأول مشيرا الى ان اللجان تشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات.

واضاف محافظ القليوبية خلال تفقده مجمع مدارس طوخ الإنتخابى أن القليوبية تعد من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء ومواطني المحافظة.

واوضح المحافظ انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف عمليات المراكز والمدن على مستوى المحافظة لتلقى اى شكاوى والعمل على حلها لحظة بلحظة ، مضيفا أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3 ملايين و 278 ألفًا و78 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 478 مركزًا انتخابيًا يضم 1047 لجنة فرعية، بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي.

وقال المحافظ أنه أجرى جولة تفقدية بعدد من اللجان بمدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها وقليوب والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة للإطمئنان على سير العملية الإنتخابية فى يومها الأول وانتظام اللجان وإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد المحافظ انه تم تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وكذلك السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.

وأشار المحافظ إلى حرصه واهتمامه لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر، وظهور المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الإنتخابية.