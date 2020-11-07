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فن

رانيا منصور تخطف الأنظار على السوشيال ميديا من داخل حمام السباحة.. شاهد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:16 م
رانيا منصور
رانيا منصور
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محمد بدران

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت رانيا منصور في حمام سباحة بإطلالة مثيرة ترتدي ملابس البحر وعلقت قائلة "أنا مرتاح تمامًا للذهاب إلى أي مكان في الحياة"

وتشارك رانيا منصور في مسلسل إسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل. 

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة. 

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.



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