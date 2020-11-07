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أخبار العالم

شاهد.. أنصار بايدن يحتفلون أمام البيت الأبيض حاملين فأر ترامب العملاق للمصيدة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:12 م
احتفالات أنصار بايدن
احتفالات أنصار بايدن
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محمد عثمان
شهد محيط البيت الأبيض، ومناطق متفرقة من العاصمة الأمريكية، واشنطن، اليوم السبت، احتفالات لأنصار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعد إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن حركة "حياة السود مهمة"، شاركت في الاحتفالات خارج البيت الأبيض.

وحمل أنصار بايدن فأرًا ضخمًا على شكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلين إنهم سيأخذونه إلى المصيدة، قاصدين بذلك "البيت الأبيض".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكتبت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس على حسابها بموقع تويتر: "الانتخابات تتعلق بامور أكبر من جو بايدن ومني. إنها تتعلق بروح أمريكا واستعدادنا للكفاح من أجلها. أمامنا عمل كثير. فلنبدأ".

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

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