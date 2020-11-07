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أخبار العالم

بشأن الوافدين المخالفين.. الداخلية الكويتية تصدر قرارا هاما

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:35 م
العمالة الوافدة في
العمالة الوافدة في الكويت - ارشيفي
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محمود نوفل
كشفت صحيفة القبس الكويتية  أن وزارة الداخلية الكويتية باشرت في دراسة ملفات المخالفين المنتهية إقاماتهم خلال العام الماضي 2019 فقط، حيث قررت السماح لبعض الحالات بتعديل أوضاعهم بناءً على قرار من القسم الفني، التابع للإدارة العامة لشؤون الإقامة بعد دراسة ملف المخالف. 

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر أمنية ان المخالف، الذي صدر له إذن عمل، ودفع الغرامات المستحقة عليه، لكنه لم يستكمل باقي إجراءات الحصول على الإقامة، أصبح مستثنى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، الخاص بعدم السماح لمخالفي الإقامة ما قبل تاريخ 2 يناير 2020، الذين رفضوا الاستفادة من مهلة «غادر بأمان» بتعديل أوضاعهم. 

واشارت المصادر الي أن المخالفين، الصادرة لهم إذونات عمل، ودفعوا الغرامات المستحقة عليهم، أصبحوا يستطيعون استكمال إجراءات الحصول على إقامة صالحة في البلاد.

ونوهت إلى أن هناك توجهًا لدى القيادات الأمنية بالتوسع والسماح لبعض الحالات الأخرى من المخالفين بتعديل أوضاعهم، كالذين صدرت لهم إذونات عمل ولم يدفعوا الغرامات أو يستكملوا باقي إجراءات الحصول على إقامة، حيث عطلت إجراءات وتداعيات كورونا الجهات الحكومية حينها، ومن ثم صدر قرار الوزير الصالح.

 وبينت المصادر  أن الهدف من السماح لبعض مخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم يأتي لحلحلة الملف الشائك والمعقد.

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