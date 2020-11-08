البسوا الشتوى.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين حول حالة طقس الأحد والاثنين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن الأمطار بالقاهرة غدًا ستكون خفيفة ومن يوم الاثنين ستقل ولفتت إلى أن الجميع عليه أن يتوخى الحذر، ويرتدى الملابس الشتوية.

وتابعت: يوجد حالة من عدم الاستقرار فى معظم السواحل الشمالية الغربية والدول المطلة على البحر المتوسط ومناطق الوجه البحرى و أن الأمطار كانت غزيرة فى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والسلوم وبلطيم وامتدت الأمطار المتوسطة إلى وسط وشمال الدلتا وأمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة، مضيفًا أنه يتم التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية أولا بأول لحسم إلغاء أيام الدراسة.



