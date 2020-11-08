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أخبار العالم

أنا الفائز .. رد فعل جديد من ترامب على الهزيمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:36 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
ادعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه فائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مع حصوله على 71 مليون صوت قانونية، على حد وصفه. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد، لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71.000.000 صوتا قانونيا". 

وأضاف: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها لم يحدث من قبل".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يخطط للإعلان عن فريق العمل الخاص به لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" يوم الاثنين.

ونقلت عن مصادر مطلعة على الأمر أن الفريق مؤلف من 12 شخصا، وسيقوده 3 رؤساء بالشراكة وهم الجراح العام السابق فيفيك مورثي  والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء ديفيد كيسلر والدكتورة مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل. 

وأضافت أن الإعلان الذي يأتي بعد أيام فقط من توقع فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، يعكس مدى اهتمامه بجائحة كورونا وخططه للتركيز على الأزمة.

وأكد الحليف المقرب لبايدن أن المرشح الديمقراطي رفض نصائح بعض المستشارين بإلقاء خطاب الانتصار الليلة الماضية، واختار بدلا من ذلك تقديم بعض الملاحظات الموجزة.

ويقول مساعدو بايدن إنه منشغل معظم الوقت بأزمة فيروس كورونا، ولن يخطط للبحث عن ترشيحات للوزراء لبضعة أسابيع، لكنه يبحث أولا عن فريق عمل خاص به لمكافحة الوباء.

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