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رياضة

قمة مصرية خالصة .. أرسنال "النني" يواجه أستون فيلا "تريزيجيه والمحمدي" بالدوري الإنجليزي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
تريزيجيه والنني على
تريزيجيه والنني على هامش مباراة أستون فيلا وأرسنال
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مجدي سلامة
يحل فريق أستون فيلا ضيفًا على نظيره أرسنال اليوم ، على ملعب الإمارات ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحترف ضمن صفوف أرسنال محمد النني الذي يقدم مستويات رائعة مع الفريق خلال الفترة الماضية ، كما يحترف محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي ضمن صفوف أستون فيلا مما تعد المواجهة مصرية خالصة.

ويدخل فريق آرسنال بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا غاليا على مانشستر يونايتد، بهدف مقابل لاشيء، في الجولة الماضية، بعدما ضغط منذ بداية اللقاء، ونجح في إحراز هدف مبكر.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق أستون فيلا، تعويض الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها أمام ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضى، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز السادس برصيد 12 نقطة.

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