الفريق أسامة ربيع يشهد ختام فعاليات بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ختام فعاليات بطولة الجمهورية لكرة الطائرة الشاطئية "الجولة الثالثة"، والتي استضافها نادي الأسرة التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية على مدار يوميّ 5 و6 ديسمبر، وذلك بحضور المهندسة انتصار أمير رئيس مجلس إدارة نادي الأسرة، والمهندس شريف عماد رئيس منطقة الإسماعيلية للكرة الطائرة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وعدد من قيادات الهيئة.





وتعد البطولة هي الأولى من نوعها التي تقام في محافظة الإسماعيلية، وأول حدث رياضي يتم تنظيمه بنادي الأسرة التابع للهيئة.





وتضمنت البطولة مشاركة فئتين وهما فئة "الرجال" بـ 16 فريقًا و"سيدات" بـ 9 فرق، وشهدت إقامة 50 مباراة، تتكون كل مباراة من ثلاث أشواط تحدد الفائز، فيما تتكون بطولة الدرع العام من ثلاث جولات، الأولى كانت ببورسعيد والثانية بالجيزة، فيما استضافت الإسماعيلية الجولة الثالثة والأخيرة.





وفي ختام البطولة، كرّم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الفائزين بالمراكز الأولى من فرق الرجال والسيدات ومنحهم ميداليات وكؤوس وكذلك الحكام والمنظمين الذين ساهموا في إنجاح البطولة، كما أهدى درع هيئة القناة إلى الدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.





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