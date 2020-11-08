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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي اللجنة العليا للمجلات العلمية ومجلس إدارة المؤتمرات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:17 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية ، واجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والمستشار المالي والقانوني، والدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة .

وخلال اجتماع المجلات العلمية ، بحضور الدكتورة مها أحمد مدير اللجنة ، ناقش رئيس الجامعة آليات تشكيل اللجنة العليا للإشراف على المشروع الرقمي بالجامعة ، بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالي لكافة المجلات العلمية بالجامعة ، وتعديل اللائحة الإدارية والمالية الموحدة للمجلات العلمية المحكمة الصادرة من الجامعة ، ونشر البحوث باللغات الأجنبية في المجلات الصادرة باللغة العربية، علاوة على متابعة إجراءات إصدار مجلتي كلية الهندسة والخدمة الاجتماعية التنموية .

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وفيما يخص اجتماع المؤتمرات ، بحضور الدكتور احمد فاروق مدير المركز، وجه رئيس الجامعة بضرورة تحقيق الاستفادة الكبرى من استراحة أعضاء هيئة التدريس والسماح للطالبات بالسكن فيها ، كما استعرض آليات استكمال المركز بمتطلبات الحماية المدنية وعدد من العروض المقدمة من بعض الشركات فيما يخص طفايات الحريق .

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