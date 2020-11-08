رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي اللجنة العليا للمجلات العلمية ومجلس إدارة المؤتمرات

ترأس الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، اجتماعي اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية ، واجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والمستشار المالي والقانوني، والدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة .





وخلال اجتماع المجلات العلمية ، بحضور الدكتورة مها أحمد مدير اللجنة ، ناقش رئيس الجامعة آليات تشكيل اللجنة العليا للإشراف على المشروع الرقمي بالجامعة ، بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالي لكافة المجلات العلمية بالجامعة ، وتعديل اللائحة الإدارية والمالية الموحدة للمجلات العلمية المحكمة الصادرة من الجامعة ، ونشر البحوث باللغات الأجنبية في المجلات الصادرة باللغة العربية، علاوة على متابعة إجراءات إصدار مجلتي كلية الهندسة والخدمة الاجتماعية التنموية .





إقرأ ايضا :



