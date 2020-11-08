إقبال متوسط في لجان الباجور بالمنوفية .. فيديو

شهدت لجنتا المؤسسة بنات وبنون بمركز الباجور بمحافظة المنوفية إقبالا متوسطا في الساعات الأولى لتصويت باليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، إقبالًا متوسطًا، وشهدت اللجنة رقم 1 حضور 600 صوت حتى الأن واللجنة 2 حضور 700 مواطن للإدلاء بأصواتهم في صندوق الانتخابات، في ظل حشد من جميع المرشحين وأنصارهم في كافة اللجان.





وبلغ عدد الناخبين في اللجنة 4 بمدينة الباجور 550 صوتا، واللجنة 5 750 صوتًا واللجنة 6 550 واللجنة 6 600 صوتا، وأدلى أمس 314261 مواطنا بمحافظة المنوفية، بأصواتهم في اليوم الاول في الانتخابات البرلمانية، والمقرر عقدها أمس واليوم في 6 دوائر انتخابية يتنافس فيها مرشحو الفردي والقائمة.







