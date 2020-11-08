AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إقبال متوسط في لجان الباجور بالمنوفية .. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:30 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
Advertisements
قسم المحافظات
شهدت لجنتا المؤسسة بنات وبنون بمركز الباجور بمحافظة المنوفية إقبالا متوسطا في الساعات الأولى لتصويت باليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، إقبالًا متوسطًا، وشهدت اللجنة رقم 1 حضور 600 صوت حتى الأن واللجنة 2  حضور 700 مواطن للإدلاء بأصواتهم في صندوق الانتخابات، في ظل حشد من جميع المرشحين وأنصارهم في كافة اللجان.

وبلغ عدد الناخبين في اللجنة 4 بمدينة الباجور 550 صوتا، واللجنة 5  750 صوتًا واللجنة 6  550 واللجنة 6 600 صوتا، وأدلى أمس 314261 مواطنا بمحافظة المنوفية، بأصواتهم في اليوم الاول في الانتخابات  البرلمانية، والمقرر عقدها أمس واليوم في 6 دوائر انتخابية يتنافس فيها مرشحو الفردي والقائمة. 


واستعدت محافظة المنوفية للانتخابات البرلمانية من خلال 512 مقرًا انتخابيًا و6 لجان عامة و926 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و698 ألف 758 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجاوزت الـ 90 .. مسنة تحرص على الإدلاء بصوتها فى لجنة النواب على كرسي متحرك

بتوفير كراسي متحركة..رجال الشرطة يقدمون تسهيلات لكبار السن للإدلاء بأصواتهم في لجان الجيزة

إقبال من الناخبين على لجان العجوزة بعد انتهاء ساعة الراحة

شاهد.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع فتح أبواب اللجان بالقاهرة

دور قوى.. شاهد إقبال كبير من السيدات على لجان الانتخابات البرلمانية بالشرقية

فى كل المحافظات| طوابير المصوتين تتصدر مشهد انتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

عار يجب التخلص منه.. مليون مصاب بالفيروس في ولاية أمريكية واحدة

ظهور رمضان صبحي.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتى توجو

جلال وفؤاد كلمة السر .. إنبي ينتظر هدية الأهلي في الميركاتو الصيفي

الصحة تكشف عن أفضل اختراع في 2020 لمواجهة كورونا.. تفاصيل

بالأسماء .. 4 حكام مرشحين لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

بعد البلايلي.. 6 صفقات أجنبية فشل الأهلي والزمالك في ضمها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوز جو بايدن بالرئاسة.. تعرف على مواصفات سيارة الرئيس الأمريكي

بفستان تركواز.. ابنة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

رغم تخطيهم الـ70.. انطلاق 8 مسنين سعوديين في رحلة مشي لمدة 13 يوما.. فيديو