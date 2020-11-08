ترامب يجدد اتهاماته بوجود تزوير في عملية التصويت بانتخابات الرئاسة الأمريكية

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الأحد، اتهاماته بوجود تزوير تخلل عملية التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي قضت بفوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.









وقال ترامب، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب أن ننظر إلى الأصوات. لقد بدأنا للتو في مرحلة الجدولة، يجب أن ننظر في هذه الادعاءات. نحن نرى عددًا من الإقرارات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير خلال عملية التصويت".









وأضاف ترامب: "هذا البلد لديه تاريخ كبير من مشاكل الانتخابات. وفي ولاية بنسلفانيا كان الأمر كذلك...".









وتساءل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في تغريدة منفصلة له: ".. كيف تمت المصادقة على بطاقات الاقتراع هذه، لأنه إذا كانت هناك أي أخطاء في نظام الفرز فإن ذلك يهدد الانتخابات بأكملها، ويؤثر بشكل خطير على سير الانتخابات".









وتابع قائلا: "ما يقلقني هو أن لدينا أكثر من مائة مليون بطاقة اقتراع بالبريد في مدن مثل فيلادلفيا ...".









وعلق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية، فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة.









وقال ترامب إن الانتخابات الأمريكية لم تحسم بعد، مضيفًا: "بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفًا"، وفقًا لقناة "العربية".









وأكد أنه سيرفع دعوى في المحكمة العليا ضد نتائج الانتخابات الاثنين المقبل.









وأعلنت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.







