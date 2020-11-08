بفستان الفرح.. عروس تُصر على الإدلاء بصوتها.. والناخبون يحتفلون بها في الإسماعيلية

وقالت العروس انها اتفقت مع عريسها علي الادلاء بصوتيهما بعد الخروج من الكوافير مباشرة، مؤكدة انه واجب كل مواطن لاختيار من يمثله.

واحتفل الناخبون بالعروسين بلجنة احمد عرابي بالقصاصين بالاسماعيلية، وشاركوهم فرحتهم، حتي وصل الامر لإقامة زفة لهما.

وفي ذات السياق، أ

فاد العميد أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب

أنه مع بداية اليوم الثانى والأخير لماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، ووسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا،

توافد اهالي مركز ومدينة القنطرة غرب ، على مراكز الاقتراع منذ الساعة التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم، بعد أن قام القضاة المشرفون على الانتخابات بفض الشمع من ابواب اللجان وفتحها فى مواعيدها، والتأكد من عدم العبث فى أوراق أو صناديق الاقتراع.