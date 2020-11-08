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محافظات

بفستان الفرح.. عروس تُصر على الإدلاء بصوتها.. والناخبون يحتفلون بها في الإسماعيلية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أصرت عروس بمركز القصاصين بمحافظة الاسماعيلية علي الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية، وحضرت برفقة العريس بفستان العرس.


وقالت العروس انها اتفقت مع عريسها علي الادلاء بصوتيهما بعد الخروج من الكوافير مباشرة، مؤكدة انه واجب كل مواطن لاختيار من يمثله.


واحتفل الناخبون بالعروسين  بلجنة احمد عرابي بالقصاصين بالاسماعيلية، وشاركوهم فرحتهم، حتي وصل الامر لإقامة زفة لهما.


وفي ذات السياق، أفاد العميد أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية  أنه مع بداية  اليوم الثانى والأخير  لماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، ووسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، توافد اهالي مركز ومدينة القنطرة غرب ، على مراكز الاقتراع منذ الساعة التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم، بعد أن قام القضاة المشرفون على الانتخابات بفض الشمع من ابواب اللجان وفتحها فى مواعيدها، والتأكد من عدم العبث فى أوراق أو صناديق الاقتراع.


وأثبت كل رئيس لجنة انتخابية عقب فتح اللجان كافة الإجراءات التى اتخذها فى محضر، تم البدء فى العمل، حيث يقوم الناخب بالدخول إلى اللجنة المدرج اسمه بها وتقديم بطاقته الشخصية الى أمين اللجنة، حيث يتم التوقيع قرين اسمه والحصول على بطاقتي اقتراع إحداهما للنظام الفردي والثانية للقوائم.


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