مصطفى الفقي: الانتخابات البرلمانية أكثر تنظيما.. والأحزاب تعانى عقما سياسيا

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن هناك اقبال من المواطنين على الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن الانتخابات هذا العام أكثر تنظيم وانضباطًا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي محمد الباز، أن هناك تسرب اخوانى للدخول لـ مجلس النواب، ولكن لن ينجح أحد.





ولفت إلى أن هيبة الدولة قوية، وأن التحالف الانتخابي ليس له أى علاقة بأى تحالفات برلمانية تحت قبة البرلمان.





وكشف أن الاحزاب ضعيفة، ونحتاج لـ احزاب قوية ونريد حراك سياسي تحت قبة البرلمان المقبل وأشار إلى أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي هى ما تجمع المواطنون خلفه.





وأشار إلى أن الرموز البرلمانية اختفت و ولا يوجد حزب ينتج كوادر سياسية، ولذلك هناك عقم سياسي، ولكن الدولة تحاول معالجة ذلك.



