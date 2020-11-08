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اقتصاد

الإدريسي : مساعدة الأسر غير المنتجة أفضل أنواع الدعم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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آية الجارحي

قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنه من المؤكد أن الاسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل تعانى ماديا أكثر من أى وقت نتيجة تداعيات كورونا و بالاخص بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.

 

وأضاف الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن صندوق تحيا مصر يحاول توجيه يد المساعدة و المعاونة سواء على الجانب الصحى او التعليم او مستلزمات المعيشة و توفير الحياة الكريمة لهم وأيضًا هى دعوة للمجتمع المدنى ورجال الاعمال لمشاركة الدولة فى المسئولية المجتمعية فى هذا التوقيت الحرج الذى يمر به العالم ككل.

 

وتابع : والدعم هنا لا يقصد به دعما ماديا فقط و لكن دعم الاسر غير المنتجة لتصبح أسرا منتجة توفر عائدا لها وتخدم الاقتصاد المصرى من خلال صناعات و مشروعات متناهية الصغر.


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء "محمد أمين" مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، انه تم خلال الاجتماع متابعة نشاط صندوق تحيا مصر في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الاسر الاولي بالرعاية على مستوى الجمهورية.

 

وأكد الرئيس علي أهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الاخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء، وبداية العام الدراسي الحالي.

 

وفي هذا الاطار، وجه الرئيس بالبدء في تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر بقيمة إجمالية مليار جنيه لتشمل البرامج التالية :

 

- تنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة، وملابس، وتجهيزات استعدادًا لفصل الشتاء وذلك لصالح مليون مواطن.


- مساعدة ودعم عدد ٢٠٠٠ من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجًا لتجهيز كافة مستلزمات الزواج لهن من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وغيرها.


- تنظيم قوافل طبية بمراكز المحافظات لتوزيع ١٥٠٠ جهاز غسيل كلوي لخدمة ١٢٠ ألف مريض، بالإضافة إلى توزيع ١٠٠٠ كرسي متحرك للمعاقين، وتوفير ٥٠٠ حضانة أطفال حديثة بكافة المستلزمات والتجهيزات لتستوعب ١٨ ألف طفل على مدار العام.


- دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لعدد ٥٠ ألف صياد على مستوى الجمهورية.


- تزويد جامعات كل من القاهرة وعين شمس والإسكندرية بمعامل المهارات الخاصة بكليات الطب لدعم العملية التعليمية والتي سوف يستفيد منها ٣٠٠٠  طالب.


- تنشيط صناعة "النول" المصري لدعم الحرف اليدوية وتحقيق عائد اقتصادي لعدد ٣٠٠٠ أسرة، وذلك بتوزيع أجهزة ومعدات النول على تلك الأسر في المحافظات التي تعمل بحرفة النسيج اليدوي.

 

ووجه الرئيس بالاستمرار بانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر كذراع اجتماعي واقتصادي داعم لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين، وكذلك استشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.

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