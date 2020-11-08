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أخبار العالم

جيل بايدن: ممتنة للأمريكيين.. وأتعهد بالتركيز على قضية التعليم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:34 م
جيل بايدن وزوجها
جيل بايدن وزوجها
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قسم الخارجي
قال المتحدث باسم سيدة أمريكا الأولى الجديدة، "جيل بايدن"، إنها ممتنة للغاية للأمريكيين لانتخابهم زوجها رئيسًا للولايات المتحدة.

وأضاف في بيان إن "جيل بايدن" ستركز في المستقبل على قضية التعليم، والمحاربين القدامى وأبحاث السرطان، منوها بأن جو بايدن سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

وتابع البيان "إنها تقضي الوقت مع أطفالها وأحفادها في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.. وتركز الدكتورة بايدن على بناء فريقها وتطوير أولوياتها التي تركز على التعليم والأسر العسكرية والمحاربين القدامى والسرطان".

وكان والد جيل بايدن أحد المحاربين القدامى الذين ماتوا بسرطان الدماغ، ووصفت الأمر وقتها بأنه "خسارة محطمة"، كما أنها كانت معلمة وأستاذة لغة إنجليزية.

وفي خطاب ألقاه بايدن بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال الرئيس الجديد "أريد أن أُذكر الناس أن دستورنا لا يتطلب تنازلًا.. يتطلب الأمر فوزا واحدا على الأقل من المرشحين بما لا يقل عن 270 صوتًا انتخابيًا، وهذا بالضبط ما فعله جو بايدن وكامالا هاريس".

وتابع بايدن "حان الوقت للتخلص من الخطاب القاسي، وخفض درجة الحرارة، والنظر إلى بعضنا البعض مرة أخرى، والاستماع إلى بعضنا البعض مرة أخرى، ولإحراز تقدم ، علينا التوقف عن معاملة خصومنا كأعداء لنا".

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