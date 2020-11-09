AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صورة تجمع جو بايدن بالرئيس الراحل أنور السادات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، برفقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. 

وبدأ جو بايدن، الرئيس الأمريكي الجديد الذي سينصّب قريبا، يومه الأول في العمل بالذهاب إلى الكنيسة.

وظهر بايدن عند وصوله إلى سانت جوزيف في كنيسة برانديواين للروم الكاثوليك بالقرب من منزله في ويلمنجتون بولاية دولاوير، مرتديا كمامة زرقاء، رفقة ابنته آشلي وحفيده المراهق هانتر، نجل ابنه الراحل بو.

وبحسب شبكة "سكاي"، فعندما عادت الأسرة، زاروا قبور، بو، الذي توفى بسرطان المخ عام 2015، وقبر نيليا، زوجة بايدن الأولى، التي توفيت في حادث سيارة عام 1972 مع ابنتها ناعومي البالغة من العمر عامًا واحدًا.

في هذه الأثناء، عاد دونالد ترامب إلى ملعب الجولف في أحد أنديه في سترلينج بولاية فيرجينيا. ولم يلقِ خطابًا بعد منذ أن انتهت انتخابات 2020 الأمريكية يوم السبت.

ووصف الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش بايدن بأنه "رجل صالح" "حصل على فرصته لقيادة وتوحيد بلادنا".

ويواصل ترامب الادعاء بوجود مخالفات في التصويت دون تقديم أي دليل، لكن بوش قال أن "العديد من إخواننا المواطنين شاركوا في هذه الانتخابات هي علامة إيجابية على صحة ديمقراطيتنا".

صورة تجمع جو بايدن بالرئيس الراحل أنور السادات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم تزايد مخاوف إصابته بالفيروس.. جو بايدن: لم أخضع لفحوصات كورونا

بايدن: مزاعم الفساد محاولة أخيرة لتشويه سمعة عائلتي

فاز فيها بايدن.. التهديد بتفجير مركز اقتراع في ولاية فيرجينيا

الموت والسرطان والإدمان.. جو بايدن رئيس محتمل بمآس سابقة

واشنطن بوست: قوات الحماية السرية تتوجه إلى محل إقامة بايدن تمهيدًا لإعلانه رئيسًا لأمريكا

CNN: حظر الطيران فوق منزل جو بايدن

ترشيحاتنا

حصل على 74 صوتا فقط بإحدى اللجان| مرتضى منصور هذه المرة غير سابقتها

وصلت إلى سيول.. سبب سقوط الأمطار بغزارة على الدلتا وهذا ما سيحدث اليوم

صورة تجمع جو بايدن بالرئيس الراحل أنور السادات

قائد المنتخب الأولمبي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي.. وشقيق محمد صلاح إداني 100 جنيه.. فيديو

بايدن يرتدى الكمامة ويزور الكنيسة وقبر ابنه وزوجته.. وترامب يعود لـ الجولف.. فيديو

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب 3 ثانوي.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل

وائل جسار.. 10 صور من حفله بدار الأوبرا