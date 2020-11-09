كيف سيتعامل بايدن مع تركيا وأردوغان؟.. عمرو موسى يجيب

كشف عمرو موسى ، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن الخطوات المترتبة عقب فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.





وقال عمرو موسى، في تصريحات تلفزيونية، إنه من المتوقع أن يحدث فوز الديمقراطي جو بايدن تغييرات جذرية على كافة المستويات.





وعن تعامل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في الفترة المقبلة مع مصر، أكد عمرو موسى، أن تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر هذه المرة مختلف، فهم يتعاملون مع مصر مستقرة وليست مضطربة.





وأشار أمين عام جامعة الدول العربية السابق، إلى أن العلاقات الأمريكية الخليجية ستستمر كما هي ولكن العلاقة مع إيران ستكون مختلفة.





وأوضح أن مستقبل صفقة القرن سيكون عليه علامات استفهام، وصفقة القرن التي ارتبطت باسم الرئيس ترامب وكوشنر لا أعتقد أنها ستكون لُب السياسة الأمريكية مع بايدن.. وستكون المقاربة الأساسية الأمريكية لحل الدولتين مرة أخرى".





وأكد أن ما سيطبق من تغيير مع إسرائيل سيتم فعله مع تركيا.



