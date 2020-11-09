بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد

بعد فراق استمر لمدة نحو عقدين من الزمان نتيجة لخلافات وصراعات لا ذنب لهما فيها، اجتمع شمل شقيقتين توأم أخيرًا والتقيتا معًا للمرة الأولى منذ عام 1999 في مشهد مبكٍ، وذلك بفضل تطبيق "تيك توك" الشهير.





وسلط تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على هذه القصة المؤثرة، موضحًا أنها وقعت في جزيرة إندونيسية صغيرة نتيجة لـ صراعات طائفية دامية؛ ونشأت الأختان بعيدًا عن بعضهما البعض بعد أن قرر الأبوان "إنسينج ديدي" و"إنوك روهينه" الانتقال إلى أجزاء مختلفة من البلاد في أعقاب هذه الصراعات، وأخذ كل منهما طفلة، ولم يتحدثا معًا مرة أخرى.









لكن بعد مضي 21 عامًا، انقلبت حياتهما رأسًا على عقب، حيث فوجئت إحداهما وتُدعى "ترينا"، والتي كانت قد نشأت برفقة والدها دون أن تعلم بأن لديها شقيقة توأم، بقيام إحدى جيرانها بعرض مقطع فيديو منشور على تطبيق "تيك توك" عليها، حيث ظهرت فيه سيدة تشبهها تمامًا، لدرجة أن الجارة اعتقدت أن "ترينا" ذات الـ24 عامًا هي صاحبة الفيديو.





وأصيبت "ترينا" بالذهول حيال هذا التشابه المدهش بينها وبين سيدة أخرى لا تعرفها، وبعد أن تحدثت لوالدها وعرضت عليه الفيديو، أخبرها بأن لديها شقيقة توأم تُدعى "تريني"؛ وتبادلت الأختان في أعقاب ذلك سلسلة من الرسالة النصية حتى تأكدتا من صلة القرابة التي تجمعهما.





والتقت الشقيقتان معًا في شهر أكتوبر الماضي في حضور والدهما، وذلك بمقاطعة "جاوة الغربية" في إندونيسيا، حيث لم تتمكنا من تمالك دموعهما وسارعت كل منهما بمعانقة الأخرى؛ وانتشرت لقطات مصورة لهذا اللقاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.









وقالت "ترينا" في تصريح لوسائل إعلام إنها أمضت حياتها كلها دون أن تعرف أن لديها شقيقة توأم، مضيفة أن حياتها تغيرت تمامًا نتيجة لهذا الاكتشاف، إذ أنه بعد اجتماع شملها مع شقيقتها سوف تشعر دائمًا بأنها "غير مكتملة" بدونها.



