AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قفزة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية بأوروبا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار
كشفت رئيسة اتحاد شركات صناعة السيارات في ألمانيا،هيلديجارد مولر، أن هذا القطاع يحظى حاليا بالريادة في مجال التنقل الكهربائي في أوروبا وذلك بالنظر إلى الازدهار الحالي لبيع السيارات الكهربائية.

وأكدت أن صناعة السيارات الألمانية هي اليوم بطلة أوروبا في مجال التنقل الكهربائي،موضحة ان الشركات الالمانية الرائدة في السوق الاوروبي وانها تمكنت في هذا العام من زيادة حصتها السوقية بشكل ملحوظ ، وهذا الامر جدير بالملاححظة أكثر مع تضاعف عدد السيارات الكهربائية الجديدة في أوروبا هذا العام إلى 600 ألف سيارة.

ولفت رئيسة اتحاد شركات صناعة السيارات الالمانية خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي زيادة حصتها السوقية داخل ألمانيا صورة ملحوظة من 50 إلى 66%.

وأكدت أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا قد راتفع بشكل كبير مؤخرا ، ويرجع ذلك أيضا إلى رفع قيمة الحافز المالي الحكومي لشراء سيارة كهربائية، وهو الأمر الذي أنعش الطلب على هذه السيارات في خضم جائحة كورونا.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للسيارات  في ألمانيا، بأن عدد السيارات الكهربائية أو الهجين التي تم ترخيصها في أكتوبر الماضي بلغ نحو 48 ألف سيارة، أي ما يعادل حصة سوقية بنسبة 17.5%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض كبير في مبيعات السيارات بأوروبا خلال أغسطس

لمحبي التوفير.. أرخص 4 سيارات كهربائية.. صور

ارتفاع في مبيعات السيارات بأوروبا بنسبة 1.1%

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور

متى تصبح تكلفة السيارات الكهربائية متساوية مع مركبات البنزين

ترشيحاتنا

مش الأول ولا التاني.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن مرتضى منصور بـ ميت غمر

قرار مؤكد| وزير الرياضة: نهائي إفريقيا يقام على هذا الملعب.. شاهد

ضبط شخصين بحوزتهما 23 طنا من أحجار الذهب بـ مرسى علم

أحمد حسام ميدو: حذرت مرتضى منصور من رحيل مؤمن عن الزمالك

هل القرض بغرض التجارة حلال أم حرام ؟

نصيحة مهمة من الصحة للمواطنين بشأن الموجة الثانية لـ كورونا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رفضها إعداد الإفطار.. أمريكي يقتل حبيبته ووالدتها وشقيقتها.. تفاصيل

أصيبت بالعدوى مرتين.. مريضة توجه تحذيرًا بشأن المناعة ضد كورونا

بعد فراق 20 عامًا.. تيك توك يتسبب في اجتماع شمل شقيقتين توأم.. شاهد