قفزة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية بأوروبا



وأكدت أن صناعة السيارات الألمانية هي اليوم بطلة أوروبا في مجال التنقل الكهربائي،موضحة ان الشركات الالمانية الرائدة في السوق الاوروبي وانها تمكنت في هذا العام من زيادة حصتها السوقية بشكل ملحوظ ، وهذا الامر جدير بالملاححظة أكثر مع تضاعف عدد السيارات الكهربائية الجديدة في أوروبا هذا العام إلى 600 ألف سيارة.



ولفت رئيسة اتحاد شركات صناعة السيارات الالمانية خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي زيادة حصتها السوقية داخل ألمانيا صورة ملحوظة من 50 إلى 66%.



وأكدت أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا قد راتفع بشكل كبير مؤخرا ، ويرجع ذلك أيضا إلى رفع قيمة الحافز المالي الحكومي لشراء سيارة كهربائية، وهو الأمر الذي أنعش الطلب على هذه السيارات في خضم جائحة كورونا.



وأوضحت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للسيارات في ألمانيا، بأن عدد السيارات الكهربائية أو الهجين التي تم ترخيصها في أكتوبر الماضي بلغ نحو 48 ألف سيارة، أي ما يعادل حصة سوقية بنسبة 17.5%.





كشفت رئيسة اتحاد شركات صناعة السيارات في ألمانيا،هيلديجارد مولر، أن هذا القطاع يحظى حاليا بالريادة في مجال التنقل الكهربائي في أوروبا وذلك بالنظر إلى الازدهار الحالي لبيع السيارات الكهربائية.