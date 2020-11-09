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فن

رانيا محمود ياسين تنشر صورة لها برفقة والدها وأسرتها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:37 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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ندى فكرى
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين  صورة نادره لها مع والدها الفنان الراحل محمود ياسين وعائلتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة ، قائلة: "عائلتي "
وجاءت أبرز التعليقات:
- ماتغيرتيش كتير
- صورة كلها دفء
-شبه باباكي اوي في الصورة دي 

يشار الى ان الفنان محمود ياسين توفي بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما او التلفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
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My family 🙏🙏🙏🙏

A post shared by Rania Yassin (@raniayassin10) on

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