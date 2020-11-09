AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية تبرز إجراءاتها الاستبقاية لمواجهة كورونا..اعرف أكثر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
وزارة المالية تبرز
وزارة المالية تبرز اجراءاتها لمواجهة كورونا
Advertisements
محمد يحيي
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية منحت الحكومة قدرًا من الصلابة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»؛ مما أسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتًا إلى أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

اقرأ أيضا:

وأوضح أن الوزارة نجحت فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية: نسعى لتوفير التمويل اللازم للتنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين

المالية: مستمرون في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني

المالية: التنفيذ الإلكتروني للموازنة أنهى مشكلات تأخر صرف مستحقات الحكومة

المالية: مستمرون في تطوير النظم الإلكترونية لرفع كفاءة الأداء المالي

المالية: منظومة GFMIS تستهدف تخفيض عجز الموازنة

المالية تجري لقاءات مفتوحة مع قياداتها لتطوير هيكلها الوظيفي

ترشيحاتنا

عقب إعلان أبي أحمد الحرب عليهم.. تعليق رئيس إقليم تيجراي الإثيوبي

الإسماعيلي يرحب باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد انتهاء المرحلة الثانية.. 7 أحداث متبقية قبل نهاية انتخابات مجلس النواب

انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية في القاهرة اليوم

حدث ليلا.. طفرة جديدة في إصابات كورونا.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب 3 ثانوي.. ومقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية

بصورة مبهجة.. هدى المفتي تخطف الأنظار عبر انستجرام

AdvertisementS

بعد إعلان القائمة النهائية .. قرار جديد من حسام البدري فى معسكر منتخب مصر

ننشر خريطة النواب داخل 13 محافظة بعد انتهاء انتخابات المرحلة الثانية

الجرام يصل لـ 971 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والقاهرة تسجل 16 درجة

حقيقة تعطيل الدراسة اليوم بالمحافظات لسوء الأحوال الجوية

أجواء الطقس غير مستقرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق

انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية في القاهرة اليوم

فرح ورسالة غامضة.. التفاصيل الكاملة لاختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة

أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. مرتضي منصور يتراجع بشكل كبير في انتخابات النواب .. ووزير الشباب يحسم الجدل حول ملعب مباراة نهائي إفريقيا

مين أحلي؟.. فساتين زفاف المشاهير في 2020 بين البساطة و الفخامة

بدءا من 15 نوفمبر.. تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية رسميا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

مين أحلي؟.. فساتين زفاف المشاهير في 2020 بين البساطة و الفخامة

عرض حياته للخطر من أجل فيديو.. مغامر يحمل سمكة سامة مميتة بيديه.. شاهد