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برلمان

نائب: مشاركة الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ظاهرة إيجابية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن مشاركة الناخبين فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تعتبر ظاهرة إيجابية ، ونتمنى أن تزيد خلال الفترة القادمة.


وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الشعب المصرى أدى دوره ومارس  حقه الدستورى فى الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب ، خاصة أن هذا المجلس  منتخب بإرادة شعبية.


وكانت قد انتهت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، أمس الأول الأحد، وذلك بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منها في الخارج 4 و5 و6 نوفمبر، ويومان في الداخل 7 و8 نوفمبر، وفي انتظار فرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج اللجان الأولية والنتيجة النهائية.  


جرت عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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