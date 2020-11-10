نائب: مشاركة الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ظاهرة إيجابية

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن مشاركة الناخبين فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تعتبر ظاهرة إيجابية ، ونتمنى أن تزيد خلال الفترة القادمة.









وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الشعب المصرى أدى دوره ومارس حقه الدستورى فى الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب ، خاصة أن هذا المجلس منتخب بإرادة شعبية.









وكانت قد انتهت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، أمس الأول الأحد، وذلك بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منها في الخارج 4 و5 و6 نوفمبر، ويومان في الداخل 7 و8 نوفمبر، وفي انتظار فرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج اللجان الأولية والنتيجة النهائية.







