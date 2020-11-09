مركز بحوث الصحراء ينظم دورة حول مكافحة المسببات المرضية النباتية









افتتح الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدورة التدريبية تحت عنوان "طرق عزل وتعريف المسببات المرضية النباتية (الفطرية والبكتيرية ) بالمناطق الصحراوية المستصلحة ومكافحتها "





وذلك بحضور د فاطمة علي -رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة ، د خالد زكي- وكيل الشعبة ، د عبير الحديدي- رئيس قسم وقاية النبات تمشيًا مع سياسة مركز بحوث الصحراء بنقل التكنولوجيا الحديثة وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العلمي .





زغلول قال أن الدورة التدريبية تهدف إلي التعرف علي الأمراض النباتية الفطرية والبكترية بالمناطق الصحراوية المنزرعة من حيث مدي انتشارها وضراوتها ، وطرق تشخيص الأمراض النباتية ومسبباتها بالمناطق الصحراوية المنزرعة وتقنيات النانو تكنولوجي وتطبيقاته في مجال أمراض النبات .



