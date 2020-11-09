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فن

قلبي يا ناس .. غادة عبد الرازق تشارك متابعيها بصورة جديدة | شاهد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام". 

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

حبيبة قلبي ربنا يحفظك يارب - أحلى ممثله بالعالم - قلبي يا ناس - ربي يسعدك.

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وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

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❤️❤️❤️❤️❤️❤️😊

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

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