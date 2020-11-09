ضبط ساعات مرصعة بأحجار كريمة وهواتف ثمينة مهربة مع راكب عربي في مطار القاهرة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولة راكب عربي الدخول بساعات وتليفونات دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة مستغلا وضعه الاجتماعي.





وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقفه احمد عاطف عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية أثناء خروجه من بوابة اللجنة وبسؤاله عما اذا كان يحمل حقائبه ما يستحق دفع رسوم جمركية فاجاب بالنفي.





وأضافت المصادر أن أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، كلف يوسف حامد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة " X_Ray " تحت اشراف أحمد الشريف رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود عبوات لتليفونات وساعات متنوعة، وتم تكليف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر علي 4 ساعات رولكس من معادن نفيسة ومرصعة بأحجار كريمة، و 8 تليفونات ماركة iPhone 12 Pro واجهزة ipad وساعات ابل ووتش يستحق عنهم جميعا ضرائب ورسوم جمركية كبيرة.



