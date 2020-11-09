من داخل عقل بايدن.. كيف ستختلف السياسة الخارجية للرئيس الجديد عن ترامب وأوباما؟

مع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، وهو الذي كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما، بات السؤال عن أجندته الدولية والشرق أوسطية بشكل خاص، من بين الأكثر تداولًا خلال الأيام الماضية، هل ستختلف حقًا عن تلك الأجندة العنيفة والفوضوية والطائشة - في أغلب الأحيان- والقائمة على المصالح المادية وحدها - دائما- لسلفه دونالد ترامب، وهل ستكون متطابقة مع إدارة أوباما التي كان جزءًا منها؟





ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا بشأن السياسات المتوقع أن يأتي بها بايدن خاصة في الملف الخارجي، وذكرت إن الذين يعرفون بايدن لعقود من الزمن يتوقعون منه أن يتحرك بحذر، مما يوفر الطمأنينة بشأن بعض الأعمال "الرمزية الكبيرة".





وقالت الصحيفة إنه ليس من الخفي أن بايدن سيبدأ أولا بدفن سياسة "أمريكا أولا" كمبدأ إرشادي لسياسات واشنطن الخارجية، وهو مبدأ شعبوي عمل من خلاله ترامب وتسبب في شروخ عميقة بين واشنطن وحلفائها، حيث لا يراعي المبدأ مصالح الدول الأخرى ولا يقيم وزنا لاستقرار العلاقات معها.





قال بايدن إنه سيعيد بلاده إلى الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمه أوباما مع طهران في 2015 رفقة الخمسة دول الموقعة، الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ولكن تلك العودة على افتراض أن الإيرانيين مستعدون لعكس المسار السياسي لهم وعدم تجاوز الحدود.





وعلى صعيد آخر، سيوقع بايدن لمدة خمس سنوات أخرى على معاهدة الأسلحة النووية الوحيدة المتبقية مع روسيا ويضاعف الالتزامات الأمريكية تجاه حلف شمال الأطلنطي "الناتو" بعد أربع سنوات من تهديدات الرئيس ترامب بالانسحاب من الحلف الذي قاد الغرب خلال الحرب الباردة.





في الوقت نفسه، يقول بايدن إنه سيجعل روسيا "تدفع ثمنًا" لما يقول إنها اضطرابات ومحاولات للتأثير على الانتخابات - بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي أوصلته للبيت الأبيض.





قال بايدن في تصريح سابق لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه يريد وضع حد للشعار (أمريكا أولا) الذي يعرّف الولايات المتحدة التي بنت الجدران وجعل العمل مع الحلفاء فكرة تأتي لاحقًا. ومن وجهة نظر بايدن، قوضت سياسات ترامب أي فرصة لصياغة نهج دولي مشترك لمكافحة الوباء (كورونا) الذي أودى بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص. كذلك رعايته لديكتاتور مثل التركي رجب طيب أردوغان، تسبب في الانتقاص من احترام العالم للولايات المتحدة.





وتقول الصحيفة إنه من الأسهل بكثير أن يعد بايدن بالعودة إلى النهج الدولي إلى حد كبير لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية عما هو الوضع الآن بعد أربع سنوات من الانسحاب من العالم وخلال جائحة عززت الغرائز القومية. لا يبدو العالم من بعيد كما كان عندما كان بايدن جزءًا من الإدارة الأمريكية. تم إنشاء قوى ونفخها في كثير من الأحيان من قبل الصين. لقد تراجعت الديمقراطيات، كما خلق السباق على اللقاح منافسات جديدة.





لذا، في حين أن الحلفاء الأجانب قد يجدون بايدن مطمئنًا - وابتسموا عندما سمعوه يقول في اجتماع أن "أمريكا أولًا جعلت أمريكا وحدها "- يقرون أيضًا بأنهم قد لا يثقون تمامًا في أن الولايات المتحدة لن ترتد إلى الوراء وتبني الجدران مجددا.





في المقابلات التي أجريت في الأسابيع العديدة الماضية، بدأ كبار مستشاري بايدن في تحديد خطة استعادة قد تسمى التراجع الكبير، وهي محاولة لعكس مسار محاولة ترامب الحادة للانسحاب إلى الحدود الأمريكية.





قال أنتوني بلينكين، مستشار الأمن القومي منذ فترة طويلة لبايدن: "سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن العالم ببساطة لا ينظم نفسه". حتى إدارة ترامب، في الإدارات الديمقراطية والجمهورية، قامت الولايات المتحدة بالكثير من هذا التنظيم، وارتكبنا بعض الأخطاء على طول الطريق، بالتأكيد. الآن، ومع ذلك، اكتشفت الولايات المتحدة ما يحدث "عندما تحاول دولة أخرى أن تحل محلنا، أو ربما أسوأ من ذلك، لا أحد يفعل ذلك، وينتهي بك الأمر بفراغ تملؤه الأحداث السيئة."





أكد بلينكين أنه بالنسبة لأولئك الحلفاء - أو المعارضين لترامب - الذين يتطلعون إلى إعادة ضبط الساعة حتى ظهر يوم 20 يناير 2017 ، "لن يحدث ذلك". أولئك الذين يعرفون بايدن منذ عقود يقولون إنهم يتوقعون منه أن يتحرك بحذر ، مما يوفر الطمأنينة بشأن بعض الأعمال الرمزية الكبيرة، بدءًا من العودة إلى اتفاق باريس للمناخ في الأيام الأولى لإدارته. لكن إعادة بناء القوة الأمريكية الجوهرية ستمضي ببطء أكبر.





قال ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية وصديق بايدن منذ فترة طويلة: "سيرث موقفًا يمنحه نطاقًا هائلًا ويقيده بشكل غريب. من الواضح أن ما فعله ترامب بأمر تنفيذي يمكن التراجع عنه بأمر تنفيذي".





وأضاف أن "أي عمل يتطلب مقاربة مجلس الشيوخ أو أي استخدام جديد للقوة، في غياب استفزاز واضح، سيكون إلى حد كبير غير مطروح على الطاولة".





لدى بايدن، البالغ من العمر 77 عامًا، رؤيته الخاصة بالعودة إلى المستقبل حول كيفية الاستغناء عن "أمريكا أولًا" حيث كتب في "فورين أفيرز" في مارس': هذا هو الوقت المناسب للاستفادة من القوة والجرأة التي دفعتنا إلى النصر في حربين عالميتين وأسقطتنا الستار الحديدي".





ومع ذلك ، في حملته نادرا ما يتم ذكر السياسة الخارجية فيها، لم يتم الضغط على بايدن بشأن كيفية اختلاف التكرار الحالي لمنافسة القوى العظمى عما يتذكره منذ بداية حياته السياسية.





لم يذكر أبدًا نوع "السعر" الذي كان يقصده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدفعه، على الرغم من أن أحد مستشاريه القدامى في السياسة الخارجية، جيك سوليفان، قدم القليل من التفاصيل. قبل يوم الانتخابات بقليل، قال إن بايدن كان على استعداد لفرض "تكاليف كبيرة ودائمة على مرتكبي التدخل الروسي"، والتي يمكن أن تشمل عقوبات مالية، وتجميد الأصول، ومكافحة الهجمات الإلكترونية، و"احتمال كشف الفساد من قبل قادة الدول الأجنبية ".





هذا من شأنه أن يدل على تصلب في سياسة الولايات المتحدة. لكنها ستشمل أيضًا خطوات اعتبرت إدارة أوباما اتخاذها في الأشهر الستة الأخيرة، عندما كان بايدن نائبًا للرئيس، ولم تنفذها أبدًا.





يقدم التغيير الحاد بشأن روسيا لمحة عن التخطيط التفصيلي الذي انخرط فيه فريق بايدن الانتقالي، والذي نظم في أواخر الربيع الماضي، لعكس نهج ترامب تجاه العالم. لقد أنشأ فريقًا للسياسة الخارجية من المستشارين الرسميين وغير الرسميين، إلى حد كبير من كبار المسؤولين في إدارة أوباما من المستوى المتوسط ​​والكبار الذين يستعدون للعودة. هناك جداول زمنية لبدء المفاوضات، وإعادة الدخول في المعاهدات واجتماعات القمة المبكرة.





لكن خططهم تظهر بعض الانقطاعات الملحوظة عن استراتيجية إدارة أوباما. من الواضح أن بايدن يعيد التفكير في المواقف التي اتخذها في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.





وصف روبرت إم جيتس، وزير الدفاع الذي خدم الرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما، بايدن بأنه "من المستحيل عدم الإعجاب به" لأنه كان "مضحكًا ودمسًا ومدركًا لروحه الفكاهية". لكن جيتس أعلن أيضًا أن بايدن "كان مخطئًا في كل قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي الرئيسية تقريبًا على مدار العقود الأربعة الماضية".





تضمن هذا التقييم وجهة نظر بايدن بشأن أفغانستان - حيث جادل، في الأيام الأولى لإدارة أوباما في عام 2009 ، بضرورة وجود حد أدنى من القوة تركز على مهمة مكافحة الإرهاب. وأشار جيتس لاحقًا في مذكراته إلى أن بايدن كان مقتنعًا بأن الجيش كان يحاول الضغط على الرئيس لإرسال المزيد من القوات لحرب يعتقد نائب الرئيس أنها غير مستدامة سياسيًا. تم نقض بايدن من قبل أوباما، الذي ضاعف حجم القوة تقريبًا في أفغانستان في عام 2009 قبل الانتقال إلى الانسحاب.





لكن ما كان يمثل انتكاسة لبايدن في يوم من الأيام أصبح الآن شيئًا ذا فائدة سياسية: فشلت جهود ترامب في تصوير بايدن كمدافع عن "الحروب التي لا نهاية لها". ووفقًا لسوليفان، فإن بايدن "يريد تحويل وجودنا إلى قدرة على مكافحة الإرهاب" تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من خلال منع قوات القاعدة أو داعش من إنشاء قاعدة في أفغانستان. قال سوليفان: "ستكون محدودة وذات أهداف محددة. هذا هو المكان الذي كان فيه في عام 2009 ، وهذا هو مكانه اليوم".





في معظم فترات الحملة ، هاجم بايدن ترامب لأنه يتملق "طاغية" مثل بوتين، ووصف كيف أنه، إذا تم انتخابه، كان مستعدًا لمعاقبة روسيا. كرئيس ، سيتعين على بايدن التعامل مع روسيا التي تضم ترسانتها 1550 سلاحًا نوويًا منتشرًا ومجموعة كبيرة من الأسلحة النووية التكتيكية التي كانت تنشرها بحرية ، حتى قبل أن يخرج ترامب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى.





كيف سينهي بايدن دوامة الهبوط؟ وقال السيد بلينكين في مقابلة إنه سيبدأ مع تمديد لخمس سنوات للمعاهدة كبداية جديدة، لأن المعاهدة تنقضي بعد 16 يومًا من تنصيبه. ثم يسعى إلى توسيع المعاهدة لتشمل أنواعًا أخرى من الأسلحة وربما المزيد من البلدان. وسوف يلعب على الهشاشة الاقتصادية المتزايدة لبوتين.





قال السيد بلينكين: "سنردع، ونفرض تكاليف على تدخل بوتين وعدوانيته". وأضاف: "لكن هناك جانبًا آخر" للتعامل مع موسكو. قال بلينكين إن بوتين "يتطلع إلى تخفيف اعتماد روسيا المتزايد على الصين" ، الأمر الذي تركه في "وضع غير مريح للغاية". يشير ذلك إلى أن إدارة بايدن يمكن أن تحاول استخدام الشكوك التي تراود موسكو وبكين تجاه بعضهما البعض لتقسيم القوتين العظميين - تمامًا كما استخدمها الرئيس ريتشارد نيكسون، في الاتجاه المعاكس، للفوز بافتتاحه مع الصين منذ ما يقرب من 50 عامًا.





وعن ملف طهران، الآن يقول بايدن إن الخطوة الأولى مع إيران هي استعادة الوضع، وهو ما يعني إعادة الدخول في الصفقة إذا كان المرشد الإيراني علي خامنئي، على استعداد للعودة إلى حدود الإنتاج المعلنة في عام 2015. لكنها لن تكون كذلك بهذه البساطة. أشار الإيرانيون إلى أنه سيكون هناك ثمن أعلى يجب دفعه مقابل انتهاك ترامب للاتفاق. وبدأت بعض القيود الرئيسية المفروضة على إيران في الرفع قريبًا: انتهت المرحلة الأولى من حظر الأسلحة في أكتوبر، مما مهد الطريق أمام الروس والصينيين لبدء استئناف المبيعات. وسيكون هناك قريبا رئيس إيراني جديد، مع تأثيرات غير معروفة على المحادثات المحتملة.





يقول مساعدو بايدن إن العودة إلى الاتفاق الذي خرج منه ترامب "ينقل العبء" مرة أخرى إلى طهران. قال بلينكين: "إذا قررت إيران أنها لن تعود إلى الامتثال، فنحن في وضع أقوى بكثير للحصول على دعم من الحلفاء والشركاء" الذين يلومون ترامب الآن على بدء الأزمة برفض الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة بالفعل.





أما عن الصين، في عام 2012، كان بايدن هو المضيف عندما زار الرئيس شي جين بينج واشنطن. وأشاد نائب الرئيس بالضيف القادم من بكين باعتباره مصلحًا صاعدًا "على استعداد لإظهار جانب آخر من القيادة الصينية". كان بايدن من بين أولئك الذين احتفلوا بـ "الصعود السلمي الحتمي للصين"، متبوعًا بتأكيد أن محاولة احتواء قوتها كانت مهمة حمقاء. بحلول العام الجاري، كان قد راجع وجهة نظره. قال بايدن: "هذا رجل سفاح".





لذلك، خلال الحملة، طارد ترامب بسبب "صلابته الزائفة" وجادل بأن "ترامب خسر الحرب التجارية التي بدأها". ما كان يقصده هو أن التعريفات الجمركية في حقبة ترامب على السلع الصينية تم دفعها في النهاية من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين في شكل إعانات حكومية لتعويض المزارعين وغيرهم ممن فقدوا المبيعات.





لم يقل بايدن الكثير عن كيفية صده. وحتى إذا حسم الجدل طويل الأمد حول السلع الزراعية وسرقة الملكية الفكرية من قبل بكين، فإن بايدن سيواجه تحديات لم تتم مناقشتها أبدًا عندما كان شي يزوره قبل ثماني سنوات: إدارة الاختراقات التكنولوجية من قبل شركات مثل هواوي . عملاق الاتصالات السلكية واللاسلكية ، و"تيك توك"، التطبيق الذي استحوذ على خيال وهواتف 100 مليون أمريكي.





اقترح بايدن أن حملات ترامب القمعية قد تستمر - على الرغم من أنها محاطة بدبلوماسية أكثر مهارة لجلب الحلفاء الأوروبيين وغيرهم إلى الحلفاء. قال عن الصينيين: "الله وحده يعلم ما يفعلونه بالمعلومات التي يجمعونها من هنا. لذا كرئيس، سأخوض في الأمر بعمق. سأدخِل خبراء الإنترنت معي لإعطائي أفضل حل للتعامل معها ".





من المفترض أن هذا يعني جعل الصين تدفع ثمن قمع شي للمعارضة، بما في ذلك قوانين الأمن القومي التي أدت إلى معسكرات الاعتقال في شينجيانج، واعتقالات المعارضين في هونج كونج والإطاحة بالصحفيين الأجانب الذين كانوا آخر معقل للتقارير المستقلة في الصين.



