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أخبار العالم

الليرة التركية تقفز لأعلى مستوى لها منذ عامين بعد استقالة صهر أردوغان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:21 م
صهر اردوغان بيرات
صهر اردوغان بيرات البيرق
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على صالح
قفزت الليرة التركية إلى أكبر مكسب لها منذ عامين اليوم، الإثنين، بعد استقالة صهر الرئيس رجب طيب أردوغان من منصب وزير المالية؛ بعد التعيين المفاجئ لرئيس جديد للبنك المركزي التركي بديلًا لـ مراد اويسال.

وقرأ الاقتصاديون رحيل بيرات البيرق - زوج إسراء ابنة أردوغان الكبرى - ومراد أويسال من البنك المركزي خلال عطلة نهاية الأسبوع كإشارة إلى أن تركيا كانت تعترف بأخطاء السياسة السابقة وتستعد لرفع أسعار الفائدة.

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وفقدت العملة التركية ما يقرب من ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الجاري وأصبحت الأسوأ أداء في العالم الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية الامريكية إن مكاسب الخمسة في المائة كانت الأكبر في عامين.

ويقدر الاقتصاديون أن تركيا أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في جهد ضائع لدعم الليرة منذ بداية العام الماضي.

وتم الحفاظ على الدفاع الفاشل بينما واصل البنك المركزي اتباع رغبة أردوغان في عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وقال تيموثي آش، الخبير الاقتصادي في بلوباي لإدارة الأصول: "خلال الثلاثين عامًا التي أمضيتها في تغطية الأسواق الناشئة ، لا يمكنني تذكر مثل هذه الخطوة الكارثية في السياسة في أي من البلدان التي غطيتها".

وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة العملات أكثر جاذبية من خلال زيادة العائد على الاستثمارات المحلية وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة سيعزز الليرة.

لكن أردوغان يعتقد أنها تسبب التضخم وأطاح برئيس سابق للبنك المركزي كان يرفعها في 2018.

وقالت كابيتال إيكونوميكس إن هذين المغادرين "يمكن أن يكونا إشارة إلى تحول إلى الوراء نحو المزيد من السياسات التقليدية في البنك المركزي".

واستقال البيرق في بيان مساء الأحد نشره على إنستجرام فاجأ به بعض كبار المسؤولين الأتراك.

وكتب الرجل البالغ من العمر 42 عامًا، "بعد خدمتي في مناصب وزارية لما يقرب من خمس سنوات ، اتخذت قرارًا بعدم مواصلة واجبي (كوزير للمالية) بسبب مشكلات صحية".

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