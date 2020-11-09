وزير المالية: الاقتصاد المصري مستعد لموجة " كورونا الثانية ".. والرئيس طالب بتخصيص مبالغ احتياطية

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري يملك من الجاهزية ما يجعله مستعدًا حال ظهور الموجة الثانية من كورونا موضحا أن رئيس الجمهورية طالب بتخصيص مبالغ جديدة احتياطية للموجة الثانية من الفيروس في الموازنة الجديدة تحوطًا للموجة الثانية.









وكشف الوزير في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الحكومة أنفقت 65 مليار جنيه من حزمة الـ 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا بنهاية يونيو الماضي التي أقرها الرئيس السيسي مارس المنقضي معظمها تم توجيهها للمستلزمات الطبية والعمالة غير المنتظمة والسلع الواجب توفيرها وقطاع الاطباء والتمريض.









وتابع معيط، أنه على الرغم من أزمة كورونا طبقنا زيادة المرتبات بقيمة 34 مليار جنيه بالاضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 24 ألف جنيه سنويا بنسبة 60 % وتخفيض شرائح ايضًا ".









وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية داعمة للمواطن وأنها لم تتخذ خطوات أقدمت عليها دول أخرى في مواجهة كورونا مثل زيادة الضرائب قائلًا " لم نقم بما فعلته دول أخرى خلال أزمة كورونا بزيادة الضرائب حيث إن كل هذا يأتي بفضل نتائج الإصلاح الاقتصادي".



