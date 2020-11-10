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هل توجد آثار جانبية لـ لقاح فايزر.. أستاذ بهارفارد يجيب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:52 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، إن لقاح فايزر فعال وآمن بنسبة 90% لفيروس كورونا، ولا توجد له آثار جانبية حتي الآن.

وأضاف "حمدي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن هيئة الدواء الأمريكية تشترط أن يكون العقار بنفس الفعالية والأمان لمدة شهرين للتأكد من جودة الإنتاج، مشيرا إلى أنه سيكون جاهز للاستخدام قبل نهاية نوفمبر متوقعًا أن يكون متاح في مصر بالربيع المقبل.

وأشار إلى أن الإعلان عن المصل بعد حسم الإنتخابات الرئاسية يصب في مصلحة المرشح الديمقراطي.

ونوه إلى أن الشركة ستقوم بإنتاج أول 100 مليون جرعة للاستخدام الداخلي، وسيتم تصنيع اللقاح في فروع الشركة الموجودة في مختلف حول دول العالم، حيث سيتم الإنتاج في المصانع في أوروبا وشرق آسيا، مع توقعات بالإنتاج في المصانع الموجودة بالشرق الأوسط.

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