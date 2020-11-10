حتحوت يعلن انضمام 5 لاعبين من المقاصة لـ سيراميكا كليوباترا

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، اتفق على ضم خمسة لاعبين من نادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن سيراميكا كليوباترا سيدعم صفوفه بخماسي مصر المقاصة ، هم محمد إبراهيم وأحمد سامي وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد.





ونفى هاني حتحوت، بعد تواصله مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، على القيمة المعلن عنها بشأن الصفقة وهى 27 مليون جنيه، مؤكدا أن ضم خماسي المقاصة كان بقيمة أقل من ذلك وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.