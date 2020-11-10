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محافظات

متوقف منذ 30 عاما.. إعادة تشغيل أول مصنع للصلصة بالفيوم| شاهد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:15 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

استقبل المهندس  مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمكتبه، رجل الأعمال والمستثمر المهندس احمد غيث، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة متطلبات إعادة تشغيل مصنع الصلصة بابو جنشو بمركز ابشواي، حيث وجه  رئيس المركز بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والدعم اللوجستي بهدف سرعة إعادة تشغيل المصنع، والذي يعتبر مطلبا مهما ضمن خطة الاستغلال الأمثل لمقدرات وممتلكات الدولة  ، والاستفادة من مساحة 8000 م مربع على النحو المثالي ، حيث كان هذا المصنع يعمل ولكنه توقف منذ 30 عاما .

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وتحدثا عن إتاحة فرص عمل للشباب من أهالي مركز ابشواي بالمصنع، وكذلك تعظيم الاستثمار والصادرات وتحقيق استفادة للمركز .

وجرى البدء في أعمال الترميم والصيانة ورفع كفاءة المباني بالمصنع؛ بعد أن تم تسليمه للمستثمر عقب ترسيته عليه عن طريق المزايدة العلنية؛ وذلك بهدف إعادة تشغيله والاستفادة منه.

وستتم إعادة تشغيله كمصنع للصلصة وتصنيع المركزات ( المادة الخام لصناعة العصائر )  ،  كما سيتم عمل وحدة تدريب بداخل المصنع لتدريب الأيدي العاملة  ، وكذلك وحدة متابعة زراعية لمتابعة المحاصيل وعلاجها بهدف تعظيم وتحسين الإنتاج .

كما سيتم تزويد المصنع- بعد انتهاء أعمال الترميم والصيانة- بخط إنتاج إيطالي الصنع مطابق للمواصفات  ، وتبلغ تكلفة إعادة تشغيل المصنع على النحو المطلوب 40 مليون جنيه .

متوقف منذ 30 عاما.. إعادة تشغيل أول مصنع للصلصة بالفيوم| شاهد
متوقف منذ 30 عاما.. إعادة تشغيل أول مصنع للصلصة بالفيوم| شاهد

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