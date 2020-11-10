معجزات تحدث للجسم عند تناول الفلفل الحار.. تفاصيل

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الشخص للفلفل الحار بانتظام؛ يمكن أن يساعد على تحسن صحته بشكل كبير؛ مما يساعد على إطالة حياة الناس.





وبحسب البحث الأولي الذي سيقدم هذا الأسبوع في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية 2020، فإنه يكون لدى متناولي الفلفل "خطر منخفض بشكل ملحوظ للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان".





كما وجدت الأبحاث السابقة أن تناول الفلفل الحار له تأثير مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ومضاد للسرطان والجلوكوز في الدم بسبب مادة الكابسيسين - الذي يعطي الفلفل طعمه الحار المميز، وفق ما نقلته صحيفة اندبندينت البريطانية.





وزود فريق البحث السجلات الصحية والغذائية لأكثر من 570.000 فرد في الولايات المتحدة وإيطاليا والصين وإيران، مما سمح لهم بمقارنة نتائج أولئك الذين تناولوا الفلفل الحار مع أولئك الذين نادرًا ما يأكلونه أو لم يأكلوه مطلقًا.



