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أخبار العالم

cnn: ترامب بدأ يقتنع بالهزيمة في انتخابات الرئاسة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:43 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
كشف مستشار مقرب من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن بداية "ترامب" في الاقتناع بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وقال المصدر وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية إن ترامب بدأ في في رؤية الطريق إلى الخسارة في الانتخابات. 

وأكد ما نقلته سي ان ان، بشأن دراسة ترامب الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2024، ما يدل على بداية الاعتراف بالهزيمة. 

وقال "ليندسي جراهام"، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، إن الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب تسببت في "موجة حمراء"، وفاز الجمهوريون بمجموعة من مقاعد المجلس التشريعي للولاية ومكاتب عمدة من الحزب الديمقراطي في ولايته.

وحث السيناتور الجمهوري الأمريكي "ليندسي جراهام"، الرئيس دونالد ترامب، على الترشح مرة أخرى في عام 2024 إذا تم إعلان فوز الديموقراطي جو بايدن في انتخابات هذا العام.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية لبراين كيلميد، لبرنامج "راديو فوكس نيوز"، إن ترامب يجب أن يحافظ على التيار الشعبوي الذي بدأ في التحرك حتى لو كانت اعتراضاته القانونية على تزوير الاقتراع المزعوم في عدة ولايات رئيسية "قاصرة'' عن إعادته إلى البيت الأبيض.

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