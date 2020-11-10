حروب الجيل الرابع في الموسم الثقافي والفني لجامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان " حروب الجيل الرابع " وذلك في إطار الموسم الثقافي والفني للجامعة.





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وتقام الندوة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الصيدلة.





الجدير بالذكر اجتمع الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بكل من الأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والاستاذة الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات الجامعة والأستاذ الدكتور تامر راضى الأستاذ بكلية التجارة والاستاذة الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الاعلام بكلية الاداب و مديرة المركز الإعلامى بالجامعة والدكتورة غادة ابو الخير مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة وذلك لوضع خطة احترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وتشمل الخطة إطلاق حملة توعوية داخل الحرم الجامعى بالتعاون مع عدة جهات منها المجلس الاعلى للثقافة ودار الاوبرا المصرية تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة والذي شدد فى تصريحات سابقة على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" مؤكدا أن الجامعة قد استعدت بالعديد من الاجراءات لمواجهة أي خطر قد يحدث خلال العام الدراسي في ظل استمرار انتشار الفيروس.

وأوضح أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في كلمته خلال الاجتماع انه لابد من التعايش مع فيروس كورونا المستجد ومواجهته من خلال توعية الطلاب مضيفا ان الحملة التوعوية الشاملة التى ستطلقها الجامعة ستتضمن الطلاب والعاملين ومن خلالها سيتم التعرض لتجارب حية من المجتمع الجامعى لمن تم إصابتهم بالفيروس وتعافوا ومدى معاناتهم للوصول للتعافى .





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واضاف ان الجامعة سوف تقوم بعمل مسابقات صغيرة وجوائز رمزية للطلاب والمشاركين وتوزيع T- shirts مطبوع عليها شعار الحملة.





وشدد الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى مضيفا ان الكمامة القماش مناسبة للاماكن المفتوحة والشوارع وان الدولة وفرتها على نطاق واسع موضحا ان الجامعة تعمل على تحفيز الطلاب علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك من خلال تنظيم مسابقة على هامش الحملة التوعوية لاختيار احسن كلية فى استقبال العام الدراسي الجديد.





وأضاف أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بقطاع الدراسات العليا والنشر الدولى حتى تتمكن الجامعة من احراز تصنيف دولى متقدم يتناسب مع مكانتها العلمية الكبيرة مؤكدا ان الجامعة بصدد عقد مسابقة للنشر بعنوان التسويق البحثى للتسويق للكورسات المتوفرة لدى الجامعة والتى تتيح للباحث خدمة المراجعة للأبحاث الدولية .



