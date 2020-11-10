أخبار السعودية اليوم: خادم الحرمين وميركل يبحثان التصدي للتطرف والإرهاب.. الجبير يستعرض مع مسئولين فنلنديين سبل تعزيز التعاون المشترك.. وحالات كورونا تواصل تراجعها بالمملكة

حالات كورونا النشطة في السعودية تواصل تراجعها

الجبير يستعرض مع مسئولين فنلنديين سبل تعزيز التعاون

خادم الحرمين وميركل بحثا العلاقات الثنائية والتصدي للتطرف والإرهاب









أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، ضرورة التصدي لجميع أشكال التطرف والإرهاب.









كما بحث الجانبان، ضمن اتصال هاتفي تلقاه الملك سلمان، أمس، من المستشارة الألمانية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها السعودية هذا الشهر.









وأكد خادم الحرمين الشريفين، إدانة بلاده واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها أخيرًا في فرنسا والنمسا.









كما شدد الملك سلمان، على موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون حرية التعبير «قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري».









وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهمية تعزير التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ جميع أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.









وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 392 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 350 ألفًا و984 حالة، من بينها 7637 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 787 حالة حرجة.









كما أعلنت الصحة عن تسجيل 402 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 337 ألفًا و788 حالة.









وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 392 حالة منها 39 في المائة إناث، 61 في المائة ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 في المائة والبالغين 86 في المائة، وكبار السن 3 في المائة، وارتفعت حالات الوفاة إلى 5559 حالة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة وأعلنت الوزارة عن إجراء 53 ألفًا و583 فحصًا مخبريًا جديدًا.









ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.









وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».









والتقى وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، في هلسنكي، الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ووزير الخارجية بيكا هافيستو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفنلندي ميكا نيكو.









ونقل الجبير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للرئيس نينيستو، وحكومة وشعب فنلندا، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.









‏‎وجرى خلال اللقاءات، استعراض آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها، وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



