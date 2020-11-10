محمود حميدة في مهرجان الإسكندرية السينمائي: صلاح عبد الله مش سنيد

أكد الفنان محمود حميدة، أن النجم صلاح عبد الله ممثل كبير وله قيمة فنية كبيرة وليس سنيدا كما أطلق عليه بعض النقاد السينمائيين.











وقال محمود حميدة، خلال ندوة تقام على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 32: "سعيد بتكريم مهرجان الإسكندرية للفنان الكبير صلاح عبد الله، خاصةً أنه يستحق ذلك التكريم".











ويكرّم مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط عددا من المبدعين منهم صلاح عبد الله وإيناس الدغيدي ومحسن أحمد ورغدة، وذلك في الدورة السادسة والثلاثين، والتي تحمل اسم عزت العلايلي.









