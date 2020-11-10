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تعليم

الأعلى للجامعات يمنح مركز التدريب بجامعة المنصورة الاعتماد فى تكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:09 م
الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات
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همت الحسينى
 أعلن  الدكتور أشرف طارق حافظ  نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء عن حصول مركز التدريب بجامعة المنصورة على شهادة الاعتماد للتدريب والاختبارات الإلكترونية على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها من جانب مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات. 

وأوضح الدكتور أشرف طارق حافظ، أن المجلس الأعلى للجامعات حدد 20 معيارا لاعتماد مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية، ونجح مركز التدريب بجامعة المنصورة فى استيفاء متطلبات الاعتماد .

وأضاف أن كلا من  الدكتور محمد حسن جادالله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات،  الدكتور  إبراهيم فتحي معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور  رامي إسكندر نائب مدير المركز بتسليم شهادة الاعتماد   للدكتور أحمد فكري عبد الحق مدير مركز التدريب، للبدء فى التحول الرقمى بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تفعيل استراتيجية "التحول الرقمى" بالجامعات المصرية.

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