الأزهر يوافق على تنظيم مجموعات تقوية بالمعاهد.. و«صدى البلد» ينشر الضوابط

أصدر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرارًا بإنشاء مجموعات التقوية بالمعاهد الأزهرية بعدد من الضوابط.









وقال "عباس"، إن مجموعات التقوية الدراسية اختيارية لجميع تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية في جميع المواد الدراسية ولجميع الصفوف، وتعفی جميع حالات الإعفاء من المصروفات بالأزهر من المقابل المادي.





وتحدد المدة الزمنية لمجموعات التقوية بواقع ساعة واحدة للحصة، وبحد أقصى حصتين أسبوعيا، لكل مادة، وفقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعمول بها.





وتكون كثافة مجموعات التقوية ما بين ( ۱۲ : ۲۰ ) للمجموعة الواحدة، و يحدد المقابل المادي الاشتراك الطالب عن الحصة الواحدة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية عن طريق الإدارات التعليمية ومجلس الآباء، أما بالنسبة لتلاميذ وطلاب جميع صفوف النقل والشهادة الابتدائية فتحدد قيمة الاشتراك عن طريق إدارة المعهد ومجلس الآباء، على أن يكون الحد الأدني ( ۱۰ ) جنيهات والحد الأقصى ( ۳۰ ) جنيها عن الحصة الواحدة.





وبالنسبة لصفوف النقل: يتولى شيخ المعهد والوكلاء كل ما يتعلق بمجموعات التقوية الإعلان عنها، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية(، على أن يكون المعلمون من داخل المعهد فقط، وللطالب حرية الاختيار من بينهم. .. بالنسبة للشهادتين الإعدادية والثانوية: تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة لمتابعة كل ما يتعلق بمجموعات التقوية الإعلان عنها، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية(، على أن يكون المعلمون من داخل الإدارة، وللطالب حرية الاختيار من بينهم.





وتحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين في هذا العمل، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن ( 75 %) من رسوم الاشتراكات.





ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات مجموعات التقوية بالمعهد.





وينبه على جميع المعاهد، الالتزام بعدم الاختلاط بين الفتيات والبنين داخل مجموعات التقوية، ويقوم شيخ المعهد بتحديد مواعيد مجموعات التقوية بحيث تكون بعد مواعيد الدراسة.