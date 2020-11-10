AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر يوافق على تنظيم مجموعات تقوية بالمعاهد.. و«صدى البلد» ينشر الضوابط

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:19 م
طالبات الأزهر
طالبات الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أصدر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرارًا بإنشاء مجموعات التقوية بالمعاهد الأزهرية بعدد من الضوابط. 


وقال "عباس"، إن مجموعات التقوية الدراسية اختيارية لجميع تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية في جميع المواد الدراسية ولجميع الصفوف، وتعفی جميع حالات الإعفاء من المصروفات بالأزهر من المقابل المادي.

وتحدد المدة الزمنية لمجموعات التقوية بواقع ساعة واحدة للحصة، وبحد أقصى حصتين أسبوعيا، لكل مادة، وفقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وتكون كثافة مجموعات التقوية ما بين ( ۱۲ : ۲۰ ) للمجموعة الواحدة، و يحدد المقابل المادي الاشتراك الطالب عن الحصة الواحدة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية عن طريق الإدارات التعليمية ومجلس الآباء، أما بالنسبة لتلاميذ وطلاب جميع صفوف النقل والشهادة الابتدائية فتحدد قيمة الاشتراك عن طريق إدارة المعهد ومجلس الآباء، على أن يكون الحد الأدني ( ۱۰ ) جنيهات والحد الأقصى ( ۳۰ ) جنيها عن الحصة الواحدة.

وبالنسبة لصفوف النقل: يتولى شيخ المعهد والوكلاء كل ما يتعلق بمجموعات التقوية الإعلان عنها، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية(، على أن يكون المعلمون من داخل المعهد فقط، وللطالب حرية الاختيار من بينهم. .. بالنسبة للشهادتين الإعدادية والثانوية: تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة لمتابعة كل ما يتعلق بمجموعات التقوية الإعلان عنها، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية(، على أن يكون المعلمون من داخل الإدارة، وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

وتحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين في هذا العمل، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن ( 75 %) من رسوم الاشتراكات.

ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات مجموعات التقوية بالمعهد.

وينبه على جميع المعاهد، الالتزام بعدم الاختلاط بين الفتيات والبنين داخل مجموعات التقوية، ويقوم شيخ المعهد بتحديد مواعيد مجموعات التقوية بحيث تكون بعد مواعيد الدراسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر الضوابط الجديدة لمجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم.. إعلان الضوابط النهائية لـ مجموعات التقوية.. تدريس اللغة الفرنسية لغة ثانية في جميع مدارس الجمهورية.. وشوقي يحسم شروط شغل وظائف الإدارة المدرسية

برلمانى يشيد بضوابط وزارة التربية والتعليم الفنى لتحسين مستوى الطلاب

بالصور .. شاهد إقبال طلاب الثانوية العامة على مبادرة "درسك في مدرستك ببلاش"

ماذا قال وزير التعليم عن الدروس الخصوصية وبدائلها؟.. تفاصيل كاملة

الحصة ساعتين من 10 لـ85 جنيه| تفاصيل جديدة عن مجموعات التقوية المدرسية

ترشيحاتنا

بملابس البحر.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة مثيرة

شاهد.. رقص محمد صلاح في حفل زفاف شقيقه

رد مؤلم من عبلة كامل على مروجي الشائعات عن مرضها بالسرطان

عودة إبراهيم عيسى على القاهرة والناس ببرنامج جديد

بمناسبة نهائي إفريقيا ..تعاون بين وزارة الشباب والأعلى للإعلام لاطلاق مبادرة "مصر أولًا .. لا للتعصب"

تفاصيل محزنة.. أم تقتل ابنها الصغير أمام ابنتها لسبب عجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة .. مي عمر تبهر متابعيها على إنستجرام داخل السيارة

الموجة الثالثة من كورونا.. هل تصل مصر أم سينهي لقاح فايزر الوباء؟

رد فعل مؤلم لمسنة بعد منعها من معانقة ابنتها بسبب كورونا.. فيديو