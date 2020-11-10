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تكنولوجيا

"أمازون" تواجه اتهامات بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار فيما يخص "بيانات السوق"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:28 م
أمازون تواجه اتهامات
"أمازون" تواجه اتهامات بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي
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أ ش أ
وجه الاتحاد الأوروبي اتهامات لشركة "أمازون" الأمريكية، عملاق خدمات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، بإساءة استخدام البيانات التي تجمعها من البائعين الخارجيين على منصتها الشهيرة لخدمات التجارة الإلكترونية.


وقالت المفوضة الأوروبية مارجريت فيستاجر، إن "أمازون" تستخدم "بشكل منهجي" بيانات البائعين غير العامة في السوق للتنافس بشكل غير عادل مع البائعين في فرنسا وألمانيا. 


وجاءت اتهامات الاتحاد الأوروبي بحق "أمازون" نتيجة التحقيق الذي تم الإعلان عنه العام الماضي والذي نظر في كيفية استخدام الشركة الأمريكية لبيانات المبيعات للتنافس مع التجار المستقلين المنافسين لمنصتها.


وأشارت المفوضية إلى أنها تعتقد أن "كميات كبيرة جدًا من بيانات البائعين غير العامة" تُستخدم لمساعدة تجارة التجزئة في أمازون "على حساب البائعين الآخرين في السوق". 


وقالت فيستاجر إن شركة أمازون ستتاح لها الفرصة للرد على هذه الادعاءات في الأسابيع المقبلة.


من جانبها، قالت "أمازون" - في بيان - إنها لا تتفق مع مزاعم المفوضية الأوروبية، مضيفة أنها "ستواصل بذل كل جهد لضمان أن يكون لديها فهم دقيق للحقائق".


وأشارت إلى أنه "لا توجد شركة تهتم أكثر بالشركات الصغيرة أو فعلت أكثر من أمازون لدعمها على مدى العقدين الماضيين.. هناك أكثر من 150 ألف شركة أوروبية تبيع من خلال متاجرنا وتدر عشرات المليارات من اليوروهات من العائدات سنويًا وتخلق مئات الآلاف من فرص العمل".

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