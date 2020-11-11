أعراض شائعة لسرطان عنق الرحم تغفلها الكثير من النساء

ويعد النزيف غير الطبيعي من المهبل يعد من أكثر أعراض سرطان الرحم المعروفة بين النساء ولكن النزيف ليس دائما دليلا على الاصابة بالسرطان لان هناك اسبابا كثيرة جدا له.





يبدأ نزيف سرطان الرحم خفيفا وبتفريغ مائي ويصبح أثقل بمرور الوقت، ومن الملاحظ أن معظم النساء المصابات بسرطان الرحم قد مررن بسن اليأس ، لذا فإن أي نزيف مهبلي سيكون غير عادي.





وفي النساء اللاتي لم يسبق لهن انقطاع الطمث، تكون اعراض النزيف المهبلي التى تشير للسرطان وتستدعى زيارة الطبيب، هى يكون نزيف الحيض أثقل من المعتاد و نزيف مهبلي بين الفترات الطبيعية





وتشمل الأعراض الأقل شيوعًا الم في أسفل البطن وألم أثناء العلاقة الجنسية.





وإذا وصل سرطان الرحم إلى مرحلة متقدمة ، فقد يسبب أعراضًا إضافية، وتشمل ألم في الظهر وألم فى الساقين وألم فى الحوض والتعب والإجهاد والشعور بالغثيان وفقدان الشهية