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القباج: منظومة لإنشاء مصنع لإنتاج الأجهزة التعويضية لذوي الهمم.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:04 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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هاني حسين
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدعم النقدي في تكافل وكرامة يقدم لـ  3.6 مليون أسرة بـ حوالي 14.6 مليون مواطن .

وأضافت نيفين القباج  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، "لدينا  برنامج فرصة  للتدريب والتأهيل لسوق العمل وفتح فرص لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وخاصة في القرى".

وتابعت نيفين القباج "قاعدة بيانات موحدة بين الوزارة والجمعيات الأهلية التي تساهم في الدعم النقدي لبعض الأسر".

وأكملت نيفين القباح: "لدينا عدد كبير من المبادرات مع صندوق تحيا مصر  وهناك ملف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة  ونعمل على إنشاء  منظومة موحدة بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الصحة لإنشاء مصنع موحد لإنتاج الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة".


تابعت نيفين القباج:" دعم الأسر ماديا فقط بدون صحة وتعليم وسكن لن ينقل الأسرة من الفقر وسيتم توريث الفقر للأطفال "، مضيفة:"  بدأنا في رصد مؤشرات التنمية للأسر بشكل عام  وتوفير الدعم النقدي والاهتمام بالتعليم والصحة ".

 وأكملت نيفين القباج:"  يجب تعظيم الفائدة من القوى البشرية بالشكل الذي ينفع الدولة المصرية"، مضيفة:" نهتم بالشباب ولدينا أكثر من مبادرة   ومنها المساهمة في فرش المدن الجامعية كمناطق عزل في أزمة كورونا ".

 ولفتت نيفين القباج:" التعليم هو التدريب والمهارة والوعي وإدماج الشباب في المجتمع وبدأنا في إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات،  وتعتبر منشأة مصغرة لوزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، ولها أدوار متعددة منها دفع مصاريف الطلاب غير القادرين ودفع قيمة السكن في المدينة الجامعية لغير القادرين وتقديم الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة".

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