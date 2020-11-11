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اقتصاد

فيتش تثبت التصنيف الائتماني لأرامكو السعودية وتغير النظرة المستقبلية إلى سلبية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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وكالات
ثبتت وكالة Fitch التصنيف الائتماني لشركة أرامكو السعودية عند (A)لكنها عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.


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وقالت الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية لعملاق النفط السعودي إلى سلبية قاده تعديل مماثل للنظرة المستقبلية للمملكة.

وتقدر Fitch أن إنتاج أرامكو السعودية من السوائل سينخفض 7% على أساس سنوي في 2020 ثم يتعافى تدريجيا في 2021-2022 ، مشيرة إلى أن أرامكو عرضة بشكل أكبر لمخاطر التحول في  الطاقة مقارنة بشركات النفط الكبرى، وخصوصا في أوروبا.

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