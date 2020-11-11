فيتش تثبت التصنيف الائتماني لأرامكو السعودية وتغير النظرة المستقبلية إلى سلبية

ثبتت وكالة Fitch التصنيف الائتماني لشركة أرامكو السعودية عند (A)لكنها عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
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وقالت الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية لعملاق النفط السعودي إلى سلبية قاده تعديل مماثل للنظرة المستقبلية للمملكة.
وتقدر Fitch أن إنتاج أرامكو السعودية من السوائل سينخفض 7% على أساس سنوي في 2020 ثم يتعافى تدريجيا في 2021-2022 ، مشيرة إلى أن أرامكو عرضة بشكل أكبر لمخاطر التحول في الطاقة مقارنة بشركات النفط الكبرى، وخصوصا في أوروبا.
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وقالت الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية لعملاق النفط السعودي إلى سلبية قاده تعديل مماثل للنظرة المستقبلية للمملكة.
وتقدر Fitch أن إنتاج أرامكو السعودية من السوائل سينخفض 7% على أساس سنوي في 2020 ثم يتعافى تدريجيا في 2021-2022 ، مشيرة إلى أن أرامكو عرضة بشكل أكبر لمخاطر التحول في الطاقة مقارنة بشركات النفط الكبرى، وخصوصا في أوروبا.