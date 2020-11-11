ماذا تعرف عن الإنتركولر بسيارتك .. وما علاقته بالتيربو؟

الانتركولر هو مبرد للهواء ويستخدم في السيارات والشاحنات والآليات المزودة بتيربو، وذلك لتبريد الهواء الداخل للمحرك، وخلال الأعوام القليلة الماضية تردد كثيرا مصطلح التربو في عالم السيارات وعلى ألسنة عشاق السيارات.





ولذلك نقدم إليكم في السطور القادمة ما يعنيه مصطلح التيربو وما فوائده في السيارة وكيف يمكن الحفاظ عليه من التعرض إلى أي أعطال.





بهذه الطريقة يصبح التيربو أقل فعالية لأن الهواء المضغوط تكون حرارته عالية و بالتالي كثافته منخفضة، ولذلك فكر المصنعين في اختراع مبرد للهواء يزيد من كثافة الهواء بعد ضغطه بالتيربو مما يجعل التيربو فعال جدا، وفي بعض الأحيان يزيد من قدرة المحرك بنسبة قد تصل إلى 40% .





والهدف من التيربو هو إجبار الهواء على الدخول الي غرفة الاحتراق فالتيربو يعمل كمضخة هواء لزيادة كمية الهواء الداخلة للمحرك لكن عند ضغط الهواء ترتفع حرارته لثلاثة أسباب :

- الحرارة الناتجة من احتكاك ذرات الهواء عند ضغطها .

- الحرارة تكون موزعة و عند ضغط الهواء يتم تركيزها في حيز ضيق .

- وجود التيربو بالقرب من عادم الدخان يكسب الهواء الداخل للمحرك حرارة عالية .

وايضا الانتركولر يوجد به اكثر من نوع ليزيد من قدرة المحرك مع ضغطه التربو وهما :

- مبرد الهواء العادي وهو عبارة عن مبرد هواء يكون مركب في مقدمة السيارة في الغالب و يعتمد على اندفاع الهواء أثناء حركة السيارة .

- مبرد الهواء المزود بمراوح تبريد .

- مبرد الهواء الذي يستخدم سائل تبريد وهو أشبه بمبرد الماء الرديتر لكن يعمل على عكسه تماما، حيث سائل التبريد يقوم بتبريد الهواء الداخل للمحرك و يستخدم في سيارات السباق بكثرة .